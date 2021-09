Mysterie in Hollywood: Britse actrice dagenlang spoorloos vermist

De 31-jarige Tanyaradzwa ‘Tanya’ Fear was op 9 september naar een concert in de Hollywood Bowl gegaan, op zo’n twee kilometer van de supermarkt. Daarna ontbrak plots elk spoor van haar. De 31-jarige actrice werd vier dagen later, op maandagochtend rond 11 uur plaatselijke tijd, door de LAPD gevonden. De agenten besloten om haar naar het ziekenhuis te brengen, waar ze nog een tijd lang onder ‘observatie’ zal blijven. Dat melden haar bezorgde familieleden die haar via de Twitterpagina @FindTanyaFear en de gelijknamige hashtag #FindTanyaFear probeerden te vinden. Het is niet duidelijk waar Fear precies gevonden werd, maar haar opsporing kwam een paar uur nadat een onbekende haar in de lokale supermarktketen Trader Joe’s had gespot.