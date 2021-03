Museum voor Schone Kunsten heropent gesloten afdeling voor Brad Pitt

Brad Pitt is al sinds maandag in ons land en zijn aankomst ging niet onopgemerkt voorbij. De steracteur verblijft momenteel in Hotel Amigo in Brussel waar zich ondertussen een reeks enthousiaste fans verzameld hebben. Aanvankelijk was er veel onduidelijkheid over de exacte reden van Pitt’s bezoek aan ons land, maar al snel vielen de puzzelstukjes in elkaar. De acteur zou in België zijn om de Britse artiest Thomas Houseago, een goede vriend van de tweevoudige Oscar-winnaar, te steunen. Vanaf 22 april is zijn expo ‘Vision Paintings’ te zien in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.