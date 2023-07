'Mulan'-actrice op 48-jarige leeftijd overleden: "Ze had al jaren een depressie”

Celebrities “14 was voor hem het magische getal, 13 vond hij te jong”: nieuwe docu doet Elvis Presleys obsessie voor tienermeis­jes uit de doeken

“Hij viel op jonge meisjes. 14 jaar was voor hem de ideale leeftijd.” ‘Elvis’ Women’, een nieuwe documentaire over het leven van Elvis Presley, plaatst de in 1977 overleden zanger in een bijzonder slecht daglicht. Uit verschillende interviews blijkt dat de King of Rock and Roll geobsedeerd was door jonge meisjes. Een obsessie die hem volgens zijn stiefbroer zelfs het leven gekost heeft. “Ik ben ervan overtuigd dat hij gewoon niet verder kon”, aldus David Stanley, Elvis’ stiefbroer. “De medicijnen die tot zijn dood geleid hebben, heeft hij met voorbedachten rade genomen.”