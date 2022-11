MrBeast stoot PewDiePie van de troon en is nu Youtuber met de meeste abonnees

Celebrities Dua Lipa maakt een duidelijk statement: “Ik treed niet op tijdens het WK in Qatar”

Dua Lipa (27) hoeven we niet te verwachten op het aankomende Wereldkampioenschap voetbal in Qatar. De zangeres ontkent in alle talen dat ze zal optreden tijdens de openingsceremonie op 20 november. Ze wil er enkel optreden als het land iets doet aan de manier waarop ze mensenrechten naleven.

14 november