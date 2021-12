Mr. Big-acteur Chris Noth heeft geen koosjer verleden: “Hij belde mij op en zei dat hij me ging vermoorden”

CelebritiesVorige week waren fans nog diep teleurgesteld toen hij het loodje legde in de eerste aflevering van de ‘Sex and the city’-reboot, maar intussen is Mr. Big van zijn sokkel gevallen. Maar liefst drie vrouwen beschuldigen Chris Noth (67) van seksueel misbruik, en het blijkt niet de eerste keer te zijn dat dat gebeurt: 25 jaar geleden had hij ook al een contactverbod aan zijn broek. Zijn ex schakelde toen zelfs de hulp in van een bodyguard omdat ze vreesde voor haar leven. “Haar gezicht en schouders stonden vol met blauwe plekken.”