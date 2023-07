Morrissey scherp voor eerbetonen van celebs aan Sinéad O’Connor: “Jullie hadden het lef niet om haar te steunen”

Celebrities Jamie Foxx doorbreekt stilzwij­gen na mysterieu­ze ziekenhuis­op­na­me: “Ik ben niét blind of verlamd”

Jamie Foxx (55) heeft in een openhartige video op Instagram zijn stilzwijgen doorbroken, nadat hij in april in het ziekenhuis belandde wegens een ‘medische complicatie’. Hij ontkrachtte de vele geruchten omtrent zijn opname en gaf een update over zijn gezondheid. “Ik wilde niet dat jullie me zo zagen.”