Morgan Freeman droeg opvallende handschoen tijdens openingsshow van WK voetbal (en dit is waarom)

Maar terwijl ogen en oren gericht waren op het verhaal Al Muftah, bleef de hand van Freeman vrij onderbelicht. Aandachtige kijkers merkten echter wel op dat Freeman een soort handschoen droeg aan zijn linker hand. Het gaat om een compressiezwachtel, een gevolg van het zware verkeersongeluk van Freeman in 2008. De acteur verloor toen, tijdens een nachtelijke rit met zijn Nissan in de Amerikaanse staat Mississippi, de controle over zijn wagen, waarna die verschillende keer over de kop ging. Freeman moest met zwaar materiaal uit zijn voertuig bevrijd worden en werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand werd aanvankelijk kritiek genoemd. Hij liep verschillende breuken op aan schouder, arm en elleboog en lag urenlang op de operatietafel. De schade op langere termijn was beschadiging van de zenuwen, met verlamming in zijn linkerhand tot gevolg. De compressie-handschoen moet er daarom voor zorgen dat het bloed blijft stromen in Freemans hand.