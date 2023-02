Moordenaar van rapper Nipsey Hussle is veroordeeld tot 60 jaar cel

Celebrities Als kind overleefde ze op slakken en kikkers, vandaag is ze 300 miljoen euro waard: het bijzondere levensver­haal van Nana Mouskouri

In 65 jaar nam Nana Mouskouri (88) maar liefst 1.500 liedjes op. Wereldwijd heeft de Griekse zangeres meer dan 400 miljoen albums verkocht. Ze heeft huizen in Parijs, Athene en Genève en haar fortuin wordt geschat op 300 miljoen. Hoewel ze in 2008 met twee concerten afscheid nam, kroop ze vijf jaar geleden toch weer op het podium - in Oostende - omdat ze zo graag zingt. Dát had haar muziekleraar eerder al gemerkt, toen Nana nog moest leren lezen. ‘Dag Allemaal’ zette haar indrukwekkende levensverhaal op een rijtje.