Monique Westenberg laat van zich horen na docureeks van ex-verloofde André Hazes: “Ik ben blij dat het nu allemaal naar buiten is zodat erover gesproken kan worden”

CelebritiesWoensdagavond was alle aandacht gericht op één man: André Hazes (28). De Nederlandse zanger lanceerde zijn langverwachte docu die heel wat stof liet opwaaien. Hij besprak zijn drank- en drugsverslaving, bekende dat hij worstelde met een eetstoornis en dat hij aan zelfverminking deed. Ook zijn ex-verloofde Monique Westenberg (44) maakte haar opwachting. Op Instagram deelde ze vrijdag een statement over de beelden. “Vrouwen die aangeven door de docu bereid te zijn anders naar zichzelf en hun (ex-) partners te willen kijken, is voor mij het mooiste compliment!”

“Naast de vader van mijn zoon, is ook mijn broer de strijd aangegaan tegen zijn verslavingen en is nu vier jaar sober”, schrijft de Nederlandse bij een Instagrampost van haar broer. “Ik ben ontzettend trots op deze twee belangrijke mannen in mijn leven. Het is ongelooflijk zwaar om de mensen van wie je zielsveel houdt zo te zien lijden en toe te kijken hoe ze zichzelf en de mensen om zich heen langzaam slopen. De stap zetten om toe te geven is één, de strijd aangaan is twee, maar om daarna de ‘boze wereld’ weer in te stappen met hetgeen waar je verslaafd aan bent, het is een nieuw leven creëren waarin het makkelijker voor je moet worden niet weer te gaan drinken of gebruiken. De triggers niet op te zoeken en aan jezelf blijven werken totdat je geheeld bent. En dat kan levenslang zijn.”

“Als zus en als partner (ook alle respect voor mijn schoonzus Jerney), was het vaak zwaar kan ik je vertellen en ik ben blij dat het nu allemaal naar buiten is zodat erover gesproken kan worden en er hopelijk nog meer mensen geholpen kunnen of willen worden. Al jullie berichtjes van de afgelopen dagen zijn overweldigend. Ik ben er echt door geraakt. Jullie open- en eerlijkheid worden enorm gewaardeerd. Vrouwen die aangeven door de docu bereid te zijn anders naar zichzelf en hun (ex-) partners te willen kijken, is voor mij het mooiste compliment! Vanuit liefde in plaats vanuit ego, om het op deze manier fijner te maken voor hunzelf, maar bovenal voor hun kinderen. We hebben allemaal onze shit in het leven en het gras is echt nergens groener. Maar kap nou eens met oordelen over anderen, kap met die ego’s voorop te stellen. We komen allemaal op elkaars pad om te leren, onze ziel te laten groeien. Omarm die struggle en wees lief voor elkaar! Dat maakt je vanbinnen ook zoveel mooier.”

Volledig scherm Het Instagramverhaal van Monique Westenberg over André Hazes zijn docu. © Instagram @moniquenoell

Woelige relatie

André en Monique leerden elkaar bijna tien jaar geleden kennen door een gemeenschappelijke vriendin. Eerst vond zij hem veel te jong, ze schelen namelijk zestien jaar. Toch gingen de twee op date en sloeg de vonk serieus over. Die liefde werd in 2016 bezegeld met een zoontje, André. Eind 2020 ging André zelfs op één knie (nadat de twee even uit elkaar waren door een misstap van Hazes). Helaas liep hun relatie na drie maanden weer op de klippen en ging de zanger er met Sarah Van Soelen vandoor. Met haar is hij intussen ook niet meer samen.

