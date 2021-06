Monica Lewinsky tekent televisiedeal: “Ze brengt provocerende verhalen tot leven”

Celebrities Sheryl Crow seksueel geïntimi­deerd door manager Michael Jackson: “Hij beloofde een grote ster van me te maken”

14 juni Toen Sheryl Crow (59) eind jaren 80 op tournee was met Michael Jackson, dreigde zijn manager Frank DiLeo dat hij haar carrière zou dwarsbomen als ze niet inging op zijn avances. Dat vertelt de zangeres in een interview met The Independent.