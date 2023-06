Monica Bellucci bevestigt relatie met Tim Burton: “Ik hou van hem”

Celebrities “Ik heb niks meer”: wie is Amanda Lear (84), de ex van David Bowie en Salvador Dalí?

Nu haar jaren 70-hit ‘Follow Me’ een tweede leven krijgt dankzij een parfumreclame, staat Amanda Lear weer in the picture. De zangeres, actrice, presentatrice en nog zoveel meer is net 84 geworden, maar bruist van levenslust. Ze maakt nog steeds nieuwe muziek en haar appetijt in mannen is ze ook nog niet kwijt. Een portret van een mysterieuze vrouw, met een rijtje bekende exen, die niet gespaard bleef van het noodlot. “Ik leef nu met twee koffers en trek van hotel naar hotel.”