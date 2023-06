Monica Bellucci bevestigt eindelijk relatie met Tim Burton: “Ik hou van hem”

CELEBRITIESIn februari werden Monica Bellucci (58) en Tim Burton (64) al kussend gespot in Parijs. Vier maanden later zijn de twee nog steeds verliefd. Dat bevestigt de Italiaanse actrice in een column in ‘Elle’. “Ik hou van hem.”

“Wat ik kan zeggen... Ik ben in de eerste plaats blij dat ik de man heb ontmoet”, begint ze de column. “Het is één van die ontmoetingen die zelden voorkomt in het leven. Ik kende hem al, maar het was de start van een spannend avontuur. Ik hou van Tim en heb veel respect voor hem”, aldus Bellucci.

De twee leerden elkaar voor het eerst kennen op de rode loper van het filmfestival van Cannes, in 2006. Maar pas in oktober 2022, tijdens het Lumière Film Festival in Lyon, sloeg de vonk over tussen de actrice en de filmregisseur. Daar overhandigde Monica een lifetime achievement award aan Tim. “Welkom op de beste begrafenis die ik ooit had”, grapte de ‘Wednesday’-regisseur toen. Begin dit jaar werden de filmvedetten gespot tijdens een romantische trip in Parijs, waar ze een passionele kus deelden.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Monica Bellucci en Tim Burton tijdens het Lumière Film Festival in Lyon. © Corbis via Getty Images

De romance komt negen jaar na de breuk van Tim Burton met Helena Bonham Carter. Na dertien jaar lief en leed - en filmprojecten - met elkaar te delen, zette het koppel in 2014 een punt achter hun relatie. Samen hebben ze twee kinderen: Billy (20) en Nell (16). Ze woonden jarenlang in drie aparte huizen die met elkaar verbonden waren. Tim en Helena hadden elk een huis om naar persoonlijke smaak in te richten en een apart huis voor hun kinderen.

Monica Bellucci was sinds 2019 vrijgezel. Destijds ging ze uit elkaar met artiest Nicolas Lefebvre. Van 1997 tot 2013 was ze getrouwd met acteur Vincent Cassel.

KIJK. De beste Tim Burton-films op een rijtje.

LEES OOK: