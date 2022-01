Mogelijke Spice Girls-reünie op trouwfeest van Brooklyn Beckham

Maar het zou zomaar eens kunnen want volgens geruchten zouden de zangeressen hun zinnen hebben gezet op een echte reünie. Mel C vertelde vorige maand in een interview met OK! Magazine over een mogelijke reünie van de Spice Girls en benadrukte dat al haar bandleden “het allemaal heel graag willen doen”: “Ik zal je iets vertellen, als het van mij afhangt, komt er een reünie.” De meidengroep trad voor het laatst samen op in 2019 in Engeland en Ierland, zonder Victoria weliswaar. Maar volgens Mel C zijn er nu opnieuw gesprekken aan de gang: “We hebben het er vaak over. We al meetings gehad en het is iets wat we allemaal graag willen doen. We moeten bekijken hoe we het kunnen regelen met de coronasituatie.”