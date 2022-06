Moeten we echt tot in de kleinste details weten hoe twee mensen zich tot elkaar verhouden? Media-expert over de zaak Depp vs Heard

Celebrities A$AP Rocky over vaderschap: “Ik keek naar ‘Teletub­bies’ en ‘Peppa Pig’ om me voor te bereiden”

Enkele weken geleden verwelkomden Rihanna (34) en A$AP Rocky (33) hun eerste kindje samen, een zoontje wiens naam nog geheim is. In een nieuw interview met ‘Dazed and Confused’ vertelt de rapper over z'n relatie met Rihanna en het vaderschap.

31 mei