Moeder van Jennifer Lopez is er zeker van: “Ben Affleck is haar grote liefde”

CelebritiesGuadalupe Rodríguez, de moeder van Jennifer Lopez, is dolblij dat haar dochter opnieuw gelukkig is in de liefde. Rodríguez is daarnaast ook verheugd dat ze Ben Affleck nu officieel haar schoonzoon mag noemen. “Ik heb altijd al geweten dat ze opnieuw samen zouden komen.”

Sunny Hosten, de gastvrouw van ‘The View’, zou met de moeder van de 52-jarige zangeres gesproken hebben. “Ik wist gewoon dat ze elkaar opnieuw zouden vinden. Ik wist dat ze verliefd waren”, klonk het onder meer. “Ik heb haar moeder gesproken. Ze heeft mij verteld dat Ben haar grote liefde is.” Daarnaast is ze er zeker van dat de twee “voor altijd samen zullen blijven”. “Dat is waarom ze nu ook zijn achternaam gebruikt. Ze ziet hem graag. Dit is het gewoon voor haar. Ze hadden al die jaren geleden al moeten trouwen.”

Stiekem getrouwd

Lopez en Affleck zijn afgelopen weekend stiekem in het huwelijksbootje gestapt in Las Vegas. De zangeres bevestigde het nieuws zelf in haar nieuwsbrief. “We hebben het gedaan. Liefde is prachtig. Liefde is goed. En blijkt dat liefde ook geduldig is. Twaalf jaar lang”, meldt Jennifer Lopez op haar blog, ‘On the JLO’.

Lopez en Affleck verloofden zich in april van dit jaar voor de tweede keer, nadat ze vorig jaar weer bij elkaar waren gekomen. De twee leerden elkaar in december 2001 kennen op de set van ‘Gigli’. In november 2002 kondigde ‘Bennifer’ een eerste keer aan dat ze verloofd waren. Normaal gezien zouden Jennifer en Ben in september 2003 in het huwelijksbootje stappen, maar zover kwam het uiteindelijk niet. In januari 2004 maakte het koppel bekend dat ze niet langer samen waren. Affleck trouwde vervolgens met actrice Jennifer Garner en Lopez met artiest Marc Anthony. Beiden kregen kinderen met hun ex-partners.

