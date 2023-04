Moeder van Harry Styles geeft zeldzaam interview over zijn privéleven: “Verwaand? Hij komt hier nog gewoon patatjes eten”

CELEBRITIES “Mijn lever is zwaar beschadigd”: Hayden Panettiere openhartig over jarenlange drugs- en alcoholver­sla­ving

Hayden Panettiere (33) heeft zich van haar meest openhartige kant laten zien. In een interview met ‘Women’s Health UK’ vertelt de Amerikaanse actrice, die momenteel te zien is in horrorfilm ‘Scream 6', over haar drugs- en alcoholproblemen. Zo heeft ze het onder meer over de vreselijke gevolgen op haar lichaam. “Artsen zeiden dat mijn lever het zou begeven.”