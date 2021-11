Moeder van Britney Spears kwam met het idee van de bewindvoering: “Ze heeft in het geheim mijn leven verwoest”

Het bericht werd later weer verwijderd, maar volgens de New York Post verklaarde Britney daarin het volgende: “Het gevaarlijkste dier op aarde is een zwijgende, glimlachende vrouw”. Daarnaast zei Spears nog het volgende over haar moeder: “Ze heeft in het geheim mijn leven verwoest, en ja daar zal ik me over uitspreken. Dus neem die hele ‘ik heb geen idee wat er speelt’-houding en f*ck yourself.”