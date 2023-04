Moeder van 15-jarig YouTube-sterretje onder vuur voor misbruik: “Ze stuurde ondergoed van haar dochter naar perverten”

Piper is een ware ster op het internet. Met net geen 11 miljoen volgers mag ze zich één van de groten op het platform noemen. Ze staat bekend om haar ludieke filmpjes, waarin ze haar vrienden uitdaagt om gekke opdrachten uit te voeren. Dat gaat van onschuldige dingen zoals ‘je een dag lang als Barbie verkleden’ tot meer twijfelachtige zaken voor minderjarigen, zoals ‘de laatste die stopt met het kussen van haar liefje wint een hoop geld’.

De ideeën voor de video’s zouden stuk voor stuk bedacht zijn door mama Tiffany en haar partner Hunter Hill, die ook wordt aangeklaagd. Die laatste stond namelijk geregistreerd als de cameraman en cinematograaf achter de filmpjes. De aanklagers in kwestie zijn Sawyer Sharbino (17), Donlad Dougher (16), Corrine Joy (15), Connor Cain (17), Symonne Harrison (16), Ayden Mekus (17), Hayden Haas (15), Walker Bryant (16), Sophia Fergi (15), Claire Rocksmith (14) en Reese Rocksmith (11), allen minderjarige vriendjes en familieleden van Piper.

De klachten gaan niet louter over de manier waarop de kinderen naar eigen zeggen “uitgebuit werden voor Tiffany’s eigen gewin”, gezien ze nooit werden betaald voor hun inspanningen. Maar vooral over de “ongepaste” en “gestoorde” manier waarop ze door haar behandeld werden.

Ongewenste aanrakingen

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Tiffany de kinderen op intieme plaatsen aanraakte, zoals op hun benen, dijen en achterwerk. “Ze spoorde ons aan om orale seks te hebben”, klinkt het in één van de getuigenissen. “Ze was constant tegen ons over seks bezig, en zei dat we ons ‘sexy’ moesten gedragen. Ze stond er ook op dat we onthullende kleding droegen in de YouTube-video’s, en dat jongens hun ‘bobbels’ goed accentueerden in een strakke broek. We moesten onze shirts uitdoen, ‘want seks verkoopt’, zei ze dan.”

Onderbroek opsturen

Tiffany zou publiekelijk hebben opgeschept over het feit dat ze ‘kinderporno’ maakte en ermee wegkwam. Volgens de aanklagers deed ze haar dochter geloven dat ze filmpjes maakte voor leeftijdsgenootjes, terwijl ze in werkelijkheid mikte op een heel ander doelpubliek. Zo zou ze zelfs minstens één keer een gedragen onderbroek en sport-bh van de minderjarige Piper hebben opgestuurd naar een volwassen ‘fan’, die eraan wilde ruiken. Een hebbeding waar de man in kwestie erg veel geld voor over had.

Volledig scherm Tiffany Smith, de moeder van Piper. © YouTube

Volledig scherm Piper en Hunter Hills, de vriend van haar moeder. © Instagram

Vernederende opmerkingen

De gebundelde klacht van de elf vermeende slachtoffers telt 150 pagina’s. Daarin beschrijven ze stuk voor stuk hoe controlerend en gemeen Tiffany was. Ze gaf hen het gevoel dat ze verplichtingen hadden tegenover haar, om mee te spelen in haar video’s, terwijl het voor hen oorspronkelijk gewoon een grappig tijdverdrijf was. “Haar opmerkingen werden steeds ongepaster en sterker in gradatie”, staat er te lezen. “Ze sprak over de schaamstreek van de kinderen en stelde hen er vragen over.” Aan één van de jongens zou ze hebben gevraagd of zijn ballen al ingedaald waren en hoe lang zijn penis was. Tegen één van de meisjes zei ze dan weer: “Je borsten zijn te klein, je bent volledig plat.” Het ging om een meisje dat nog maar pas aan de puberteit begonnen was. Vervolgens vroeg ze haar ook of ze wist waar een dildo voor diende.

Verstopt achter de hond

Volgens de kinderen verstopte Tiffany zich ook achter haar alter ego. Het gezin van Piper had een kleine mopshond, die vaak opduikt in haar filmpjes. Tiffany deed zich dan voor als de stem van het hondje. “Maar wanneer ze die identiteit aannam, riep ze ook vreselijke dingen naar ons, zoals: ‘Ik ga je in de kont neuken’ en ‘Ik ga je aanraken wanneer je slaapt’.”

Tegen één van de jongens sprak ‘de hond’ als volgt: “Deze kerel heeft sproetjes, ik vraag me af of hij er ook heeft op zijn lul.” Ze had ook bijnaampjes voor de geslachtsdelen van de jongens, zoals ‘Dwayne the Rock Hard Johnson.’

Volledig scherm Eén van de uitdagingen die Tiffany bedacht voor de kinderen: elkaar zo lang mogelijk kussen. © YouTube

Pornosites

De kinderen, van wie velen ook zelf de kost verdienen op YouTube, hekelen ook dat Tiffany links naar hun accounts op pornosites plaatste. Daardoor kwam er veel verkeer van dat soort sites naar hen toe, waardoor het algoritme van YouTube ging geloven dat ze ongepaste content op hun account publiceerden. Maar dat klopte natuurlijk niet. “Het was bewuste sabotage van haar kant uit”, klinkt het.

“We willen rust”

De elf aanklagers eisen elk een schadevergoeding van 2 miljoen dollar. Ashley Anne-Rock Smith, moeder van aanklagers Claire en Reese (nichtjes van Piper), zegt dat ze wil dat de rust wederkeert. “We willen gewoon dat dit gedrag stopt, en dat we verder kunnen gaan met ons leven. Ik wil dat mijn kinderen weer tot rust kunnen komen. En we willen dat YouTube actie onderneemt en veel grondiger controleert wat voor soort content er door kinderen gemaakt wordt.”

Steevy Areeco, moeder van aanklager Corinne, voegt daar nog aan toe: “Inderdaad, de platformen die dit toelaten, moeten worden aangepakt. De kinderen zelf snappen het vaak niet, het speelt zich allemaal boven hun hoofd af. Maar ouders zoals Tiffany maken daar misbruik van. En nu worden onze kinderen al wat ouder, en beginnen ze het probleem te zien, en eronder te lijden.”

Volledig scherm Piper (Links onderaan) en de elf kinderen die klacht indienen tegen haar moeder. © Instagram//YouTube/Getty

Opbrengst

Piper, die momenteel de wereld rondtrekt met haar ‘The Piper Tour’, speelde nog een show op 8 april, maar last nu een pauze in tot 3 juni. Hoogstwaarschijnlijk in afwachting van het proces van haar moeder, dat voor die periode gepland staat. Smith diende aanvankelijk een tegenklacht in voor 30 miljoen euro aan schadevergoeding, en meent dat de elf minderjarigen alle aantijgingen verzonnen hebben. Later trok ze die klacht weer in. De advocaten van de aanklagers noemden haar poging om de kinderen af te schilderen als leugenaars “ongegrond”. Zolang de rechtszaak loopt, kan Tiffany geen geld meer verdienen via YouTube. Ze krijgt echter nog wel opbrengsten van merchandise en ticketverkoop voor de tour. Het is niet exact geweten hoeveel Tiffany verdiende met de YouTube-filmpjes, maar sommige contentcreators kunnen tot 22.000 dollar per miljoen views verdienen. Wetende dat Piper 11 miljoen volgers heeft, gaat het waarschijnlijk om een zeer mooi zakcentje.

