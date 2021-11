Moeder smeekt Zayn Malik na breuk met Gigi Hadid: “Kom terug naar huis”

Co-ouderschap

Zayn zelf zei eerder al dat hij bezorgd is over de toekomst van zijn familie, maar niet wil dat het tot een gevecht in de rechtbank komt. Wel is hij van plan om zijn reputatie te verdedigen, mocht dat nodig zijn. “Als er ook maar iemand zegt dat hij agressief is of niet voor zijn dochter kan zorgen, dan zal hij in opspraak komen”, klinkt het in ‘The Mirror’.