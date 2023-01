Moeder Kim en vader Kanye achterna: North (9) en Saint (7) West hebben hun eerste filmrollen beet

Celebrities 'The White Lotus'-ster Jennifer Coolidge maakt Tik­Tok-de­buut met speciaal gedicht (én Jennifer Lopez is fan)

Ze verovert alle harten met haar rol in ‘The White Lotus’ én doet nu exact hetzelfde op TikTok. Jennifer Coolidge (61) heeft haar eerste TikTok-video ooit gemaakt en daar wou ze iets speciaals voor doen. Ze besloot om een gedicht voor te lezen. “Don’t be fooled by the rocks that I got. I’m still Jenny, Jenny, Jenny from the block”, aldus Coolidge. Per toeval zit de zangeres van ‘Jenny From the Block’ naast haar. “Ik vind het heel mooi”, bekende Jennifer Lopez (53). En de mensen op TikTok zijn het volledig met haar eens, want de video ging meteen viraal.

