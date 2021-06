‘Modern Family’-acteur Jesse Tyler Ferguson behandeld voor huidkanker: “Voortaan factor 1.000 voor mij”

“Dit is een herinnering voor iedereen om af en toe op controle te gaan bij de dermatoloog. Zeker als je zo’n lichte huid hebt als ik”, schrijft Jesse bij een foto van zichzelf waarop een pleister in zijn hals te zien is. De dermatoloog trof bij hem “een beetje huidkanker” aan en dat nu is verwijderd. “Geen zorgen, ik was er op tijd bij. Alles gaat goed met me nu."