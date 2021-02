Modeontwerper Alexander Wang opnieuw beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

Celebrities Cameron Diaz zegt dat ze waarschijn­lijk nooit meer zal acteren

19 februari Ondertussen is het al zeven jaar geleden dat Cameron Diaz (48) in ‘Annie’ - haar voorlopig laatste film - schitterde, maar het ziet er niet naar uit dat we de actrice binnenkort opnieuw op het witte doek mogen verwachten. In een interview met SiriusXM vertelt de blondine dat ze waarschijnlijk nooit meer zal acteren.