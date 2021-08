Modemerk eist 1,5 miljoen euro van Kendall Jenner na missen fotoshoot

De tweede shoot stond voor maart 2020 gepland, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Het merk beweert meermaals te hebben geprobeerd een nieuwe datum af te spreken, maar geen antwoord van Jenner te hebben gekregen. Liu Jo had op dat moment naar eigen zeggen al ruim 1,3 miljoen dollar aan Jenner betaald en kreeg van haar geen geld terug.

Kennelijk was er al een concrete datum genoemd voor de shoot, want volgens het bedrijf was Kendall op de bewuste dag bezig met een fotoshoot voor een ander merk. Het bedrijf zou nog hebben aangeboden de kosten van haar vlucht te delen om alsnog te komen, maar kreeg naar verluidt de deksel op de neus.