Model verdient de kost op TikTok omdat ze op Scarlett Johansson lijkt: “Maar ook haar haters weten mij te vinden”

CelebritiesNee, je ziet niet dubbel, en Scarlett Johansson (37) heeft ook geen stiekeme tweelingzus. Ekaterina Shumskaya (24), een Russisch model, lijkt gewoon heel erg op de Amerikaanse actrice. Op TikTok verdient ze een centje bij door haar te imiteren, al is dat naar eigen zeggen niet altijd even makkelijk. “Ook de mensen die haar niet tof vinden contacteren mij. Ze sturen me soms doodsbedreigingen.”

Ze zeggen wel eens dat iedereen een dubbelganger heeft. Ekaterina Shumskaya heeft het geluk dat die van haar wereldberoemd is. “Mijn klasgenootjes vertelden me dat al toen ik 12 jaar was”, legt de Russische uit. “Ik dacht er toen niet veel van. Ik had niet het idee dat het zo'n belangrijk onderdeel van mijn leven zou worden.”

Ekaterina Shumskaya

Op sociale media bleven mensen echter maar opmerken hoe hard ze op Scarlett Johansson leek, een actrice die tegenwoordig vooral bekend is als superheldin Black Widow uit de Marvel-franchise. Shumskaya hield zich toevallig ook graag bezig met cosplay: zich verkleden in bekende personages uit de popcultuur. Onder de hashtag #WhoDoILookLike (‘Op Wie Lijk Ik?’) begon ze met een reeks filmpjes waarin ze zich uitdoste als de bekende heldin. Haar Black Widow-outfit maakte van haar een grote hit op TikTok, waar ze nu een mooie duit verdient door Scarlett na te doen. “Ik kan mezelf ervan onderhouden, en ook mijn ouders”, zegt ze trots.

Ekaterina Shumskaya (links) en de echte Scarlett Johansson als Black Widow.

Bovendien zocht ze contact met enkele andere celebrity-lookalikes, zodat ze met hen samen kon werken. Zo vond ze iemand die sprekend op ‘Suicide Squad’-actrice Margot Robbie lijkt.

“Ik ben blij dat ik mijn modellencarrière op deze manier kracht heb bijgezet”, zegt ze. “Voor ik hiermee begon, had ik een vast inkomen dankzij een normale job. Maar ik deed dat werk niet graag en ik vond ook niet dat ik genoeg betaald werd. Dus ik stopte ermee. Mijn ouders maakten zich zorgen over mijn toekomst. Wat als ik als model veel minder zou verdienen, of geen werk vond? Maar ik was vastberaden. Op een ochtend werd ik wakker en ik dacht: ‘mijn jeugd is aan me voorbij aan het gaan. Binnenkort zal niemand me nog opmerken, ik moet nú iets doen.’”

@mimisskate Who do you choose?😈@russian_harley_official ♬ scream n shout - favsoundds

Maar een leven in de spotlights blijkt niet altijd even simpel. “Mensen denken soms dat ik écht Scarlett ben”, aldus Shumskaya. “Maar ik doe niet alsof ik haar ben, dat is niet mijn bedoeling. Ik wil niemand bedotten. Ik weet wel dat de gelijkenis treffend is, en daar lach ik vaak mee op sociale media. En ja, daardoor krijg ik ook meer aandacht, waardoor ik weer meer geld verdien. Soms is het wel lastig. Want ook mensen die Scarlett absoluut niet graag hebben denken dat ik de echte actrice ben. Toen Johansson te zien was in ‘Ghost in the Shell’, een film waarbij ze beschuldigd werd van whitewashing (een personage van kleur laten spelen door een witte acteur, red.), kreeg ik veel haatmail. Er zaten zelfs een paar doodsbedreigingen tussen. Ik heb er vaak om moeten huilen. Ik lijk misschien wel op haar, maar ik wil mijn eigen leven leiden, niet dat van Scarlett Johansson.”

@mimisskate ♬ оригинальный звук - Kate Shumskaya

@mimisskate ♬ original sound - Tik Toker

@mimisskate ♬ original sound - Josh & Bronson