Model getuigt: “Maroon 5-frontman Adam Levine ging vreemd met mij, hij wilde zelfs zijn kind naar mij noemen”

Celebrities Britney Spears onder vuur na bodysha­ming dansers: “Vrouwen in deze sector moeten elkaar net steunen”

Britney Spears (40) geniet momenteel volop van haar herwonnen vrijheid. Zo gebruikt de zangeres, die niet bang is om haar ongezouten mening te geven, haar sociale media maar al te graag als uitlaatklep. De meest recente Instagrampost van Spears is bij heel wat fans echter in het verkeerde keelgat geschoten. De Amerikaanse popster bekritiseert namelijk de dansers van zangeres Christina Aguilera (41). “Als ik haar dansers had gehad, zou ik er extreem klein uitgezien hebben.”

13 september