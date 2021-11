Model Emily Ratajkowski opgelucht dat ze een zoontje kreeg: “ Bang dat mijn dochter al geseksualiseerd zou worden”

“Ik wilde eerst een dochter, maar toen ik ontdekte dat ik een zoon kreeg, was ik zo opgelucht. Ikzelf werd al ver voor mijn puberteit geseksualiseerd en daar was ik me ook bewust van. Dat wilde ik niet voor mijn dochter,” legt het model, die onlangs biografie ‘My Body’ uitbracht, uit. “Dat besef begon al in de lagere school”, legde ze uit. “Ik heb een herinnering dat ik een sexy danspasje in de keuken van mijn ouders deed. Mijn ouders vroegen me waar ik dat had geleerd. Ik zei hen dat ik dat gewoon op school had geleerd. Dat is wat meisjes doen.”