Modebladen zijn het nieuwe sexy: hoe Billie Eilish en co typische mannenbladen een hak zetten

Een bom in een bustier, goed voor een recordaantal kliks op internet: zangeres Billie Eilish (19) toont haar lichaam als nooit tevoren, en het is opvallend dat ze zulks in Vogue doet. Wat je vroeger zag in mannenbladen als Maxim of Esquire - mooie vrouwen in verleidelijke poses - zie je tegenwoordig in modemagazines. Wat is hierachter de filosofie?