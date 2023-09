“M’n vader jaagde op eekhoorns om ons te eten te geven”: de harde jeugd van Johnny Cash, die 20 jaar geleden stierf

INTERVIEW. Dan Karaty over zijn alcoholver­sla­ving: “In de auto op weg naar de afkickkli­niek kapte ik nog snel 2 biertjes achterover”

“Ik ben al 25 jaar een alcoholverslaafde”, schreef Dan Karaty anderhalf jaar geleden op zijn Instagram en op zijn vrouw na viel iedereen van zijn stoel. Huh? Dan Karaty? De choreograaf van Kylie, Britney en Justin? Het welbespraakte jurylid uit ‘So You Think You Can Dance?’ In het boek ‘If I’m Being Honest’ legt de 46-jarige Amerikaan uit hoe hij zo lang een ‘verborgen’ comazuiper kon zijn. “Als mijn vrouw en ik met een bevriend koppel op restaurant zitten en zij genieten van een goed glas wijn, dan denk ik nog steeds: totaal geschift.”