Missy Elliot betaalt trouwjurk van fan: “Want het was de jurk van je dromen”

Eerder deze week postte Ireanna Bradshaw een bericht op Twitter. “Ik ga trouwen in maart en intussen proberen we ook te verhuizen. Ik ben opgewonden, maar ook overdonderd", deelde de Amerikaanse vrouw. “Ik heb geld gespaard, maar het blijft een worsteling. Ik heb mijn droomjurk gevonden. Ik wil ze doodgraag, maar nu ik ook geld spaar voor de verhuis ... Ik denk niet dat ik de jurk ga kunnen kopen."

Ireanna voegde ook een foto van de jurk, die 1.299 dollar (1.093,57 euro) kost, toe en vervolgde: “Ik had nooit gedacht dat ik een liefde zoals deze zou vinden en ik had nooit gedacht dat iemand met me zou willen trouwen. Zeker gezien mijn onzekerheid uit het verleden: ik dacht niet dat ik liefde verdiende.” Daarom riep ze haar volgers op om haar te steunen: “Ik zou zo dankbaar zijn voor elk beetje steun. Elk klein beetje zou helpen.”

Hulp van Missy

Haar bericht kwam ook rapster Missy Elliott onder ogen. Zij antwoordde op het bericht van Ireanna: “Je jurk is betaald. Ik ken je niet, maar ik zag dat je de jurk van je dromen vernoemde. Toen ik zag dat je je betaalgegevens postte, besloot ik om te helpen. Veel zegeningen voor je mooie huwelijksdag met je toekomstige echtgenoot!”

Ireanna was duidelijk opgelucht: “Oh god, zo hard bedankt! Ik ben sprakeloos. Dit is zo lief. Je mag komen als je wil, ‘t zou geweldig zijn als je erbij was." Of Missy Elliott op die uitnodiging zal ingaan, is nog onduidelijk.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Missy haar portemonnee bovenhaalt. Een fan reageerde op de berichten: “Zien jullie dit? Laat me jullie eraan herinneren dat dit de vrouw is die betaald heeft voor de operatie van mijn hond. Dit soort mensen is zo zeldzaam.” En de rapster herinnerde zich dat incident maar al te goed: “Moge god je hond zegenen", reageerde ze. “Ik zoek al lang naar je op Twitter om te weten te komen hoe het met je hond gaat sinds de operatie. Ik bid dat alles goed gaat met je bonte baby."

