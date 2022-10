Misbruikslachtoffer Weinstein: “Blij dat ik niet verkracht ben”

Celebrities Na zijn restaurant­rel: James Corden speelt de rol van chef-kok in nieuwe film ‘Mammals’

What goes around, comes around. Nadat James Corden (44) eerder deze maand verbannen werd uit het New Yorkse restaurant Balthazar omdat hij zich onbeleefd gedragen had, kruipt de Britse talkshowhost nu zelf in de huid van een chef-kok voor één van zijn nieuwe films.

14:02