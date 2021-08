Misbruik in de modewereld: 11 vrouwen dienen klacht in tegen Elite-baas Gérald Marie. “Toen ik wakker werd, zat hij bovenop me”

Carré Otis woont tegenwoordig in Boulder, Colorado met haar man en twee dochters. De 51-jarige actrice, model en activiste, bij het grote publiek bekend als ex en tegenspeelster van acteur Mickey Rourke in de film ‘Wild Orchid’ en als gezicht van Calvin Klein, deed tien jaar geleden in haar memoires ‘Beauty Disrupted’ al gedetailleerd melding van de seriematige verkrachtingen op haar zeventiende door Gérald Marie, de man die sinds de jaren tachtig een kwart eeuw Elite Model Management Europa leidde, gevestigd in Parijs. In modetermen destijds het editorial vlaggenschip, dat modellen representeerde van het kaliber Naomi Campbell, Claudia Schiffer en Cindy Crawford.