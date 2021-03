Misbruik, een beroerte en ongevraagde plastische chirurgie: nieuwe biografie Sharon Stone barst van onthullingen

Celebrities‘The Beauty of Living Twice’, zo heet de nieuwe biografie van Sharon Stone (63), en daarin neemt de actrice geen blad voor de mond. Ze doet letterlijk een boekje open over vele traumatische ervaringen uit haar verleden, waaronder het misbruik door haar grootvader, verschillende miskramen en onvoorstelbare toestanden in het Hollywoodwereldje. Keerpunt in haar leven was de hersenbloeding die haar bijna het leven kostte. “Als niemand zich aan het haasten is om je te helpen, dan weet je hoe ernstig het is.”