Misbruik, diefstal en een eetstoornis kregen Alanis Morissette niet klein: “Zonder mijn psychologen was ik er niet meer geweest”

Celebrities“Jaren van therapie waren nodig voor ik kon toegeven dat ik het slachtoffer was.” Dat zegt Alanis Morissette in ‘Jagged’, een nieuwe docu die vertelt over haar leven. In de prent vertelt de Canadese zangeres dat ze op 15-jarige leeftijd misbruikt werd door meerdere mannen, maar dat is niet de enige zwarte sneeuw die Alanis zag in haar 47 levensjaren. Ze werd opgelicht door haar manager, kreeg drie keer een postnatale depressie en kampte met een eetstoornis. “Ze telden de sneetjes kaas na om er zeker van te zijn dat ik er niet van zou eten.”