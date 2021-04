Minnaressen Dr. Dre moeten dan toch getuigen in scheidingszaak

Dr. Dre en Nicole Young zijn al maanden in een bittere echtscheiding verwikkeld. Inzet van die zaak is het fortuin van zo'n 800 miljoen dollar (673 miljoen euro) dat Dre tijdens z'n carrière bij elkaar wist te sprokkelen. De vraag is of Nicole recht heeft op een deel van dat geld. De twee zouden bij hun huwelijk namelijk een prenup hebben getekend, maar volgens Nicole heeft haar man die uit liefde voor haar verscheurd.

Om een duidelijker beeld over de zaak te krijgen, heeft de rechter in Los Angeles nu toegestaan dat drie minnaressen van Dre - Jillian Speer, Kili Anderson en Crystal Rogers - moeten getuigen in de rechtbank. Daar waren de drie vrouwen én Dre erg op tegen. “Niemand van hen heeft informatie die relevant is voor de afdwingbaarheid van de prenup”, klonk het bij hun advocaat. Maar daar dacht de rechter dus anders over. “Elk van hen kan informatie hebben die relevant is wanneer het aankomt op tijdelijke vergoedingen en ondersteuning, en de geldigheid en de afdwingbaarheid van de vermeende prenup."