Millie Bobby Brown uit ‘Stranger Things’ in diepe rouw na overlijden grootmoeder

Celebrities “Zonder mij was ze al lang failliet”: Vader van Britney Spears geeft zich niet gewonnen en haalt uit

10 november Het gekibbel over het gezag over Britney Spears’ financiën blijft maar doorgaan. Nadat de 38-jarige zangeres vorige week nieuwe juridische papieren indiende om haar vader Jamie (68) te laten schrappen als conservator, heeft hij nu weer teruggevuurd. Zo staat in de documenten - die TMZ in handen kreeg - te lezen dat hij vindt dat Britney veel slechter af was geweest als hij niet al 12 jaar zou beslissen over haar geld.