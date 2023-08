Millie Bobby Brown spreekt klare taal: "Ik ben klaar voor einde van 'Stranger Things’”

Celebrities ‘Stranger Things’-ster Noah Schnapp over co­ming-out: “Zonder ‘Stranger Things’ zat ik nu nog in de kast”

Wie naar het meest recente seizoen van de hitserie ‘Stranger Things’ keek, merkte in de laatste afleveringen meer en meer op hoe personage Will Byers (gespeeld door Noah Schnapp) steeds meer begon te worstelen met zijn seksuele geaardheid. En hetzelfde kon ook gezegd worden over Schapp zelf. Kort na de seizoensfinale kwam de 18-jarige uit de kast als homo. Hij praatte er openlijk over tijdens een interview met ‘Vanity Fair’.