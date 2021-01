Miljoenen volgers, maar ook een pak kritiek: dit is YouTube-fenomeen Jojo Siwa

CelebritiesZe heeft 30 miljoen volgers op TikTok, 10 miljoen volgers op Instagram en is één van de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld, maar bij ons is ze nog relatief onbekend. Jojo Siwa (17) ontketende deze week een kleine mediastorm toen ze op Twitter liet weten dat ze biseksueel is en iets later ook de politie over de vloer kreeg, maar wie is het alter ego van Joelle Joanie Siwa nu eigenlijk? En waarom is de tiener zo immens populair?

Joelle Joannie is nog maar zeventien jaar, maar heeft nu al meer dan 30 miljoen volgers op TikTok en meer dan 10 miljoen volgers op Instagram. De Amerikaanse tiener is een polyvalente duizendpoot, want ze is danseres, zangeres, actrice én YouTuber. Siwa plaatst wekelijks video’s over haar dagelijkse leven op haar YouTube-kanaal ‘Its JoJo Siwa’. Ze stond vorig jaar op lijst van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld van Time Magazine, en met een jaarlijkse omzet van maar liefst 3,5 miljoen dollar (zo'n 2,9 miljoen euro) is ze een van de best verdienende tieners in de Verenigde Staten.

Uit de kast

Afgelopen weekend kwam de socialemediaster uitgebreid in de media nadat ze geheel onverwacht uit de kast kwam. Eerst plaatste ze een filmpje op TikTok waarin ze meezong met het nummer ‘Born This Way’ van Lady Gaga. Ze zong de tekst: “No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life. I’m on the right track, baby. I was born to survive.” Verschillende fans vermoedden al dat het een verwijzing was naar haar seksuele geaardheid.

Het werd pas helemaal duidelijk wanneer Siwa een foto op haar Twitter plaatste met een T-shirt dat ze van haar nicht had gekregen. Daarop stond in grote letters te lezen: “Best. Gay. Cousin. Ever.” Ook hield ze op Instagram een ‘vraag en antwoord’-sessie waarbij haar volgers meer te weten kwamen over haar geaardheid. “Mijn hele leven lang hou ik van mensen, maar ik ben nooit echt verliefd geweest. Maar ik geloofde altijd dat mijn persoon echt gewoon mijn persoon zal zijn. Als die persoon een jongen is, geweldig! En als die persoon een meisje is, geweldig! Ik denk nu gewoon dat ik heel gelukkig ben. Ik ga mijn seksualiteit niet labelen, want ik weet het gewoon echt niet.”

Jammer genoeg werd haar coming-out meteen overschaduwd door een onaangenaam bezoek. Plots stond de politie aan de deur van de danseres. JoJo en haar familie werden verplicht om naar buiten te gaan, zodat de agenten de woning konden onderzoeken. Achteraf bleek het te gaan om ‘swatting’. Dat is een techniek die paparazzi vaak gebruiken, waarbij ze eerst naar de politie bellen met een valse klacht, zodat de celebrity vervolgens uit haar huis wordt gehaald door de agenten. Eens buiten kunnen de paparazzi uitgebreid foto’s nemen van de ster. “Omdat ik recent uit de kast kwam, is de media natuurlijk heel benieuwd en dat vind ik wel leuk”, reageert Siwa op het onverwacht bezoek. “Maar, je kon ook gewoon naar mijn huis komen zonder mij eruit te jagen. Ik voel me slecht, omdat er zo’n 50 agenten aan ons huis waren, en de politie had die tijd beter kunnen besteden door iemand te helpen dan door te reageren op een valse klacht van paparazzi.”

Danseres, zangeres en actrice

Maar wie is Siwa nu eigenlijk? De tiener komt uit een dansfamilie. Haar mama, Jessalynn Siwa, is een professionele danslerares en heeft haar eigen studio. Siwa startte op tweejarige leeftijd met dansen en is zowel actief in hiphop, jazz als hedendaagse stijlen. Zelf droomt ze ervan om later een professionele carrière te hebben als danseres. In 2013 nam de celebrity deel aan het tweede seizoen van ‘Abby’s Ultimate Dance Competition’, een Amerikaanse danswedstrijd waarin twaalf getalenteerde jongens- en meisjesdansers strijden om 100.000 dollar en een beurs voor de prestigieuze ‘Joffrey Ballet Academy’. Siwa was de jongste deelneemster en behaalde de vijfde plaats.

Een jaar later werden moeder en dochter gevraagd voor de serie ‘Dance Moms', waarin de opleiding en carrières van kinderen in dans- en showbusiness gevolgd worden, samen met hun vaak kibbelende moeders. Moeder en dochter waren te zien in de reeks van seizoen vier tot negen.

Naast de moves heeft de ster ook een stem om u tegen te zeggen. Het meisje uit Nebraska was slechts twaalf jaa,r toen ze in 2016 haar debuutsingle ‘Boomerang’ uitbracht, die meer dan 2 miljoen keer verkocht werd. Daarin zingt Siwa over pestkoppen. “Er zijn twee manieren om met pestkoppen om te gaan. Pest ze terug, of vertel ze beleefd wat ze verkeerd doen”, zei ze toen. De videoclip bij het nummer werd al meer dan 933 miljoen keer bekeken.

En het bleef niet bij één single. De zangeres bracht nog andere nummers uit, zoals ‘Kid in a Candy Store’ en ‘Hold the Drama’. In 2018 werd Siwa uitgeroepen tot Breakout Artist of the Year. Ze kondigde toen ook aan dat ze in 2019 haar eerste grote concerttournee zou maken, genaamd ‘D.R.E.A.M. The Tour’. Tijdens dat tournee bezocht ze meer dan 50 steden in de Verenigde Staten en stak ze zelfs even de grens over naar Canada om op te treden. Vorig jaar was ze ook nog te bewonderen in de Amerikaanse editie van ‘The Masked Singer’. Daar kroop ze letterlijk in de huid van een T-Rex.

Naast dansen en zingen kan Siwa ook acteren. Ze tekende in 2017 een contract bij Nickelodeon. Daar kreeg ze samen met haar hond een serie: ‘The JoJo & BowBow Show Show’. Ze was ook co-host van de Nickelodeon-show ‘Lip Sync Battle Shorties' en kreeg een gastrol in verschillende reeksen op Nickelodeon en Disney Channel.

De vloek van de kleurrijke strik

Siwa is duidelijk een allrounder, maar naast dansen zingen en acteren heeft de ster ook marketing-skills. Zo heeft ze haar eigen lijn in grote kleurrijke strikken. Het is moeilijk om een foto te vinden van JoJo zonder zo'n strik in haar haar. De tiener vertelde in een interview dat ze al meer dan duizend exemplaren heeft en dat die een symbool zijn van macht, zelfvertrouwen en geloof. Haar mama maakt de dingen bijna allemaal zelf. In 2016 ging de tiener ook een samenwerking aan met Claire’s, de winkel die modeaccessoires verkoopt. Siwa heeft zo al meer dan 40 miljoen strikken verkocht en zet ook in op andere accessoires, zoals juwelen, knuffels, make-up en - jawel - kleurrijke mondmaskers. Ook met andere winkels en merken werkt de influencer samen, en ze creëert onder meer haar eigen slaapkamermeubilair, poppen en kinderboeken.

Maar haar strikken zijn niet overal even populair. Ze werden zelfs even verboden in basisscholen in Verenigd Koninkrijk. Leerlingen die de strikken niet konden betalen (ze kosten tussen de 9 en 14 euro) werden vaak gepest of uitgesloten. Andere redenen die scholen gaven voor het verbod waren: te veel afleiding, het feit dat de strikken de concentratie van de leerlingen schaadde en het overtreden van het kledingvoorschrift van de scholen. Ook lijdt de socialemediaster aan tractie alopecia, een ziekte waarbij je haar uitvalt omdat er gedurende een lange periode trekkracht op wordt uitgeoefend. Siwa draagt haar haar altijd in een strakke staart, wat de oorzaak is van haar ziekte.

Controverse

Een leven hebben zoals JoJo Siwa, voor veel mensen klinkt het als muziek in de oren. Al heeft het ook een donkere kant. Zo stond de politie dus onlangs aan haar deur. Ook lag de zangeres deze maand nog onder vuur, omdat haar naam gekoppeld werd aan een ongepast kaartspel. Enkele weken geleden creëerde Spin Master een kaartspel genaamd ‘JoJo’s Juice’, dat vragen bevatte over naaktheid en diefstal. Het spel werd op de markt gebracht voor kinderen vanaf zes jaar. Siwa bood haar excuses aan en beweerde dat ze niet betrokken was bij de ontwikkeling van het spel.

Tot slot krijgt de YouTuber ook veel kritiek van de buitenwereld. Dagelijks krijgt ze haatberichten waarin tegenstanders zeggen dat ze moet stoppen met zich als een klein kind te gedragen en de strikken, regenbogen en paardenstaarten achter zich moet laten. “Ik word al jaren gehaat omdat ik me te jong kleed, maar ik hou van wie ik ben. Er staat geen leeftijdsgrens op het dragen van strikjes, dus zolang ik ze leuk vind, blijf ik ze dragen”, aldus de zelfzekere tiener.

