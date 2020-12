Miley Cyrus open over drank- en druggebruik: “Het leek of ik in een sprookje leefde, maar dat was het allesbehalve”

Miley Cyrus legt in Rolling Stone uit dat ze erg veel geëxperimenteerd had met verdovende middelen, maar dat drank en drugs uiteindelijk geen bevrediging brachten. Dus besloot ze ermee te stoppen. “Een van de redenen waarom ik ermee stopte, was dat ik net 26 was geworden”, legt Miley uit. “Ik dacht: ‘Ik moet mezelf onder controle krijgen voor ik 27 ben, want 27 is het moment waarop je van levende naar dode legende gaat.” Daarmee verwijst Miley naar de ‘Club van 27', een groep beroemde muzikanten - met onder meer Amy Winehouse en Kurt Cobain - die op 27-jarige leeftijd overleden.

Club van 27

Stukgelopen huwelijk

In het interview heeft de zangeres het ook over haar stukgelopen huwelijk met Liam Hemsworth. “Ik denk dat trouwen een laatste poging was om mezelf te redden”, geeft Miley toe. “Een paar jaar geleden leek het alsof ik in een sprookje leefde, maar dat was het allesbehalve.” Het experimenteren met drank en drugs en de mensen die ze op dat moment om zich heen had, brachten haar geen bevrediging, klinkt het. “De media baseert mijn mentale gezondheid op m’n haar, of hoe ik eruit zie: ‘Oh, haar haar is lang en blond, dan is ze mentaal gezond. Het kan echt niet dat ze dan drugs neemt. Maar wanneer haar haar gekleurd is of ze haar okselhaar laat groeien, dan gebruikt ze drugs.’ En ze denken ook: ‘Ze heeft een man. Ze woont in een huis en speelt daar de huisvrouw’. Man, het ging toen veel slechter met me dan op eender welk ander moment waarop ze m’n mentale gezondheid in vraag stelden.”