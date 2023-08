Miley Cyrus onthult waarom haar stem drastisch anders dan vroeger klinkt

CELEBRITIES 26 jaar na het succes van ‘Spiceworld’: komt er binnenkort een nieuwe film van de Spice Girls?

26 jaar geleden werd de musical ‘Spiceworld’ over de Spice Girls een wereldwijde hit. En misschien wordt aan dat succes wel een vervolg gebreid. Het vijftal is namelijk in gesprek met ‘Seesaw Films’ over een nieuwe film.