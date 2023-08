Miley Cyrus in tranen over haar ‘vervreemde’ vader Billy Ray Cyrus: “Onze relatie met succes is totaal verschillend”

Celebrities KIJK. Voor een keer geen bikini en danspasjes: Britney Spears toont haar kookkun­sten op Instagram

Sinds het nieuws van haar breuk met echtgenoot Sam Asghari bekendraakte, is de ‘Toxic’-zangeres bijzonder actief op sociale media, nog meer dan anders. Maar nu is het eens geen dansvideo in bikini of video waarin mannen haar benen likken. Britney Spears houdt het deze keer braaf met een kooktutorial op haar sociale media. De zangeres toont hoe ze een omelet maakt. “Dit is de enige juiste manier om het gerecht te bereiden”, schrijft ze bij de post.