Miley Cyrus: “Ik wist dat ik het gemaakt had toen Cher kwaad op me was”

Even terug naar het jaar 2013. Miley Cyrus presenteerde toen de Video Music Awards. Al twerkend met Robin Thicke en in niets verhullende outfits schudde ze vakkundig haar imago als braaf Disney-sterretje van zich af. Helaas was niet iedereen onder de indruk van de transformatie. Cher bijvoorbeeld. Zij reageerde toen: “Ze kan niet dansen, haar lichaam ziet er verschrikkelijk uit, het nummer is niet geweldig, en een van haar billen hing uit haar outfit. En meisje, steek je tong niet uit wanneer die zo wit is dat je ziek lijkt."

Op radiozender SiriusXM blikt Miley nu terug op die opmerkingen. “Er hebben al zoveel mensen slecht gepraat over mijn platen, of over wat ik doe", zegt ze. “Cher viel me aan op Twitter. Toen wist ik dat ik het echt gemaakt had", lacht de zangers. “Ik dacht: ‘Het kan Cher iets schelen wat ik doe.' Ze was boos dat ik m’n tong de hele tijd uitstak en zo. En dan denk ik: ‘Yo, ik heb Cher kwaad gemaakt. Ik heb het gemaakt.’ Ik bedoel maar: wanneer die legendes, die iconen, de artiesten waar we naar opkijken ons haten, dan is het nog steeds een compliment."