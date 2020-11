Miley Cyrus hervallen in drank- en drugsverslaving tijdens lockdown: “Ik ben nu twee weken sober”

De ‘Wet-Ass Pus­sy’-storm: pornografi­sche ranzigheid of pompende ode aan vrouwelijk seksueel genot?

1 september Ook in Vlaanderen is ‘WAP’ of ‘wet-ass pussy’ van rapsters Cardi B (27) en Megan Thee Stallion (25) behalve de hit van het moment ook bron van verontwaardiging en controverse. Voormalig stripster Cardi B maakte een expliciete video bij het nummer waarin ze haar seksuele verzuchtingen opsomt. Samengevat: zij zal wel bepalen hoe en waar en met wie ze het wil doen. En de vochtigheidsgraad van haar vagina, dat is haar zaak, deal with it. Cardi B is heus niet de eerste vrouw die haar intiemste verlangens bezingt. Waarom dan nu plots al die heisa?