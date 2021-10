Miley Cyrus gaat topless in pikante fotoshoot: “Ik ben echt een rockster”

De Amerikaanse ster liet zich volledig gaan tijdens een fotosessie op haar boerderij in Nashville, Tennessee. Ze sprong uit struiken, danste in velden en poseerde tegen bomen. Zo draagt Cyrus op een foto een paar torenhoge roze hakken terwijl ze languit over honderden gepelde bananen ligt.

Cyrus vergeleek haar terugkeer met het optreden van Marilyn Monroe voor duizenden Amerikaanse troepen in Korea in 1954: “Ik kon niet stoppen met denken aan dat iconische beeld van haar, dat mensen hoop geeft in de vorm van seksualiteit, humor, schoonheid en vreugde. Maar tegelijkertijd kon ze dat aanbieden omdat ze zo geïsoleerd was van de ervaring die de soldaten meemaakten. Volgens Cyrus had zijzelf niet dezelfde “pandemische ervaring als de meeste mensen, omdat haar huizen en heiligdommen echt veilig waren”.

“Mannenstem”

De zangeres reageerde ook nog op de kritiek dat haar zangstem zou veranderd zijn doorheen de jaren: “Mijn hele leven ging het altijd over: ‘Waarom klink je als een man? Waar is je verdomde falsetstem, teef? Waarom kun je het hoge octaaf van ‘Party in the USA’ niet meer zingen?’ In dit nummer mag ik wel in dat lage register zingen en leef ik in een authentiek, echt geluid.” Cyrus heeft het over de hitsingle ‘Nothing Else Matters’ van Metallica, die ze onlangs coverde.