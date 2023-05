Mike Tyson kreeg te horen dat Jamie Foxx een beroerte heeft gehad: “Hij voelt zich echt niet goed”

“Hij voelt zich echt niet goed”, aldus de bokslegende. “Ik heb geen idee wat er met hem aan de hand is, maar ze zeggen dat hij een beroerte heeft gehad.” Corinne Fox, de dochter van de acteur, was degene die het nieuws naar buiten gebracht heeft. “We wilden met jullie delen dat mijn vader overgebracht is naar het ziekenhuis na een medische complicatie”, klonk het destijds op Instagram. Meer details over Foxx’ gezondheidsstatus zijn er inmiddels nog steeds niet. Al raakte er midden mei wel bekend dat de acteur overgebracht is naar een revalidatiekliniek in Chicago. Volgens Amerikaanse media is de kliniek gespecialiseerd in zorg na hersenbloedingen, verwondingen aan de ruggengraat en herstel na behandelingen voor kanker.