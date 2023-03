Mike Rutherford geeft gezondheidsupdate over Phil Collins: “Hij is veel immobieler dan vroeger”

Celebrities Cole Sprouse onthult hoe hij op 14-jarige leeftijd ontmaagd werd: “Ik zei iets wat mijn broer me nooit vergaf”

Ook al leerden we Cole Sprouse (30) kennen als braaf kindsterretje naast zijn tweelingbroer, zo onschuldig was de jongeman niet altijd. In de podcast ‘Call Her Daddy’ deed de ‘Riverdale’-ster uitgebreid uit te doeken hoe hij op veertienjarige leeftijd zijn maagdelijkheid verloor. “Ik verzamelde genoeg moed om het haar te vragen. ‘Ben je in de stemming om seks te hebben’, vroeg ik.”