‘Mike & Molly’-ster Billy Gardell verloor 68 kilogram: “Mijn diabetes is gewoon verdwenen”

Billy worstelde in het verleden met diabetes type 2, maar op dit moment is hij daarvan verlost. “Allemaal dankzij dat gewichtsverlies”, zegt hij trots. “Ik voel me ook heel gezond.” Voor hem was er geen specifieke ingrijpende gebeurtenis die hem aanzette om af te vallen. “Op een dag kijk je gewoon in de spiegel en denk je: kom op, het is tijd om voor onszelf te gaan zorgen. Zo kan het niet meer. Het heeft lang geduurd eer ik dat besefte, maar ik ben wel tot mijn zinnen gekomen. Dat is het belangrijkste, toch? Niet wanneer je het doet, maar dát je het doet.”