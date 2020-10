“Mijn zoon is fan van radicale kunst”: baby van Elon Musk en Grimes werkt mee aan muziek van mama

Celebrities Adele ontkent geruchten over relatie met rapper Skepta: “Ik ben een single cat lady”

29 oktober Hoewel er al een tijdje geruchten de ronde doen dat ze een romance heeft met rapper Skepta (38), is Adele (32) nog steeds vrijgezel. Dat heeft ze zelf verteld op Instagram in een post waarin ze terugblikt op haar passage in ‘Saturday Night Live’. De zangeres laat ook uitschijnen dat we nog even zullen moeten wachten op een nieuw album.