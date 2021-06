“Mijn ouders waren teleurgesteld”: deze kinderen treden in de voetsporen van hun bekende ouders (deel 2)

Celebrities Scooter Braun heeft spijt van rechtenru­zie met Taylor Swift

24 juni Scooter Braun heeft spijt van het opkopen en doorverkopen van de rechten van de muziek van Taylor Swift. Dat zegt de bekende manager van Justin Bieber in een interview met ‘Variety’. Hij vindt het verdrietig dat de zangeres zo boos op hem is, maar stelt ook dat er twee kanten aan dit verhaal zijn en dat er mogelijk sprake is van miscommunicatie.