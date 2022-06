"Mijn moeder heeft een monster gecreëerd": hoe kindsterretje Drew Barrymore zichzelf verloor in drank en drugs

Showbizz Liam Payne hangt vuile was van One Direction buiten en daar zijn fans niet blij mee

One Direction betekende voor Liam Payne (28) en zijn medebandleden het begin van een succesvolle carrière. Al was het niet altijd rozengeur en maneschijn volgens de zanger. In de podcast van Logan Paul hangt hij de vuile was van de populaire boyband buiten. De uitspraak dat hij de meest succesvolle solocarrière heeft sinds de split schiet bij de fans echter in het verkeerde keelgat.

2 juni