“Mijn lever is zwaar beschadigd”: Hayden Panettiere openhartig over jarenlange drugs- en alcoholverslaving

CELEBRITIESHayden Panettiere (33) heeft zich van haar meest openhartige kant laten zien. In een interview met ‘Women’s Health UK’ vertelt de Amerikaanse actrice, die momenteel te zien is in horrorfilm ‘Scream 6', over haar drugs- en alcoholproblemen. Zo heeft ze het onder meer over de vreselijke gevolgen op haar lichaam. “Artsen zeiden dat mijn lever het zou begeven.”

“Ik werd door zoveel mensen in mijn leven verteld hoe ik moest zijn en hoe ik moest leven. Dankzij de alcohol en opiaten voelde ik me beter”, vertelt ze. Haar verslavingen waren dan ook het resultaat van het gebrek aan controle dat ze had in haar leven. “Ik wilde dat bepaalde beslissingen de mijne waren en niemand kon me tegenhouden. Wat ik in mijn lichaam stopte, was tenminste mijn keuze.”

De ‘Scream 6'-actrice raakte in 2012 verslaafd aan drugs en alcohol. In 2014 beviel ze van haar dochter Kaya Evdokia Klitschko (8), waarna ze in een postnatale depressie sukkelde. Daarna nam haar gebruik alleen maar toen. “Naarmate ik ouder werd, werden drugs en alcohol iets waarmee ik niet zonder kon leven”, geeft ze toe. Haar gebruik werd zo dramatisch, dat ze naar eigen zeggen zelfs “een tolerantie voor opiaten opbouwde”.

In 2015 belandde ze in rehab. “Ik had het gevoel dat ik aan het verdrinken was.” Lang bleef ze niet nuchter. De Amerikaanse actrice herviel al snel weer in oude gewoonten. “Ik werd de hele tijd in de gaten gehouden door de wereld. Daardoor kreeg ik last van angstaanvallen. Ik zocht mijn toevlucht opnieuw in alcohol. Het was mijn steun en toeverlaat.” In 2018 besloot Panettiere dat haar dochter bij haar ex moest gaan wonen.

Beschadigde lever

Een jaar later, in 2019, werd de actrice opgenomen in het ziekenhuis. “Toen ik dertig jaar werd, kreeg ik verschrikkelijke bijwerkingen”, legt de blondine uit. “Mijn lichaam kon het niet meer aan. Mijn gezicht was opgezwollen. Ik had geelzucht. Mijn ogen waren geel en ik moest naar een leverspecialist. Artsen zeiden dat mijn lever het zou begeven, want die is zwaar beschadigd. Verder was mijn haar dun en viel het uit.” Een eindeloze lijst aan problematische gevolgen van een jarenlange drugs- en alcoholverslaving. Het markeerde het keerpunt in haar leven. “Ik heb veel aan mezelf gewerkt en ging naar therapie”, klinkt het emotioneel. Panettiere is sinds eind vorig jaar nuchter.

